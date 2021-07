Quale allenatore rischia di più in Serie A? Delio Rossi non ha dubbi: Mourinho. Su Inzaghi…

Intervistato in esclusiva da TMW Radio, Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina, ha espresso la sua opinione sugli allenatori che il prossimo anno potrebbero affrontare alcune difficoltà.

Egli sulla questione sopracitata ha affermato: “Mourinho, sicuramente. Conosco un po’ la piazza… Ma anche Inzaghi, dico che per lui all’Inter non sarà facile. Parti da una squadra che ha vinto lo Scudetto e, facendo il raffronto con l’anno prima, dovrà minimo vincere. Gli auguro di riuscirci”.

Delio Rossi ha inoltre espresso la sua opinione sulla nuova Lazio di Sarri: “Non sarà facile, conosco bene il suo metodo e ha bisogno di tempo, essendo un maestro, tra virgolette, come posso essere io o Zeman. In ritiro per la maggior parte avrà esuberi e gente che dovrà andare via, un tempo si incideva subito ma oggi non è così. Non sarà facile (…) Lazzari terzino? Può essere plausibile, fermo restando che non ha proprio certe caratteristiche da due fasi, è molto più bravo in quella offensiva. Potrebbe però spingere di più e lasciare chi sta sull’altro più bloccato. Lazzari è una risorsa della Lazio, giusto sfruttarlo e dargli una sistemazione: esterno alto di un 4-3-3 non penso lo sia, per forza dovrà fare quello basso. Luis Alberto? Se lo conosco giocherà centrocampista di sinistra, un po’ com’era Hamsik al Napoli”.