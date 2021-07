Rinnovo Vlahovic, apertura del giocatore alla Fiorentina

Rinnovo Vlahovic, buone nuove in casa Fiorentina. È delle ultime ore infatti la notizia di un’apertura da parte del giocatore al prolungamento del contratto con il club viola. Sul forte attaccante serbo, reduce da una strepitosa stagione con la maglia della Fiorentina, è forte, da un po’ di tempo, l’interesse di club di rilievo come Juventus e Milan. Una dichiarazione del diretto interessato però sembra ora allontanare potenziali acquirenti.

Rinnovo Vlahovic, la dichiarazione del giocatore

Il nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, è ormai da un po’ sul taccuino di importanti club non solo italiani ma anche stranieri. Merito, questo, di una stagione a dir poco strepitosa dell’attaccante viola, che nell’ultima annata ha praticamente trascinato la Fiorentina alla salvezza grazie alla bellezza di ben 21 gol in 37 partite giocate, score che gli è valso il quarto posto nella classifica marcatori dell’ultima Serie A dietro solo a Muriel, Lukaku e Cristiano Ronaldo. Una vera e propria consacrazione, dopo i primi due anni di ambientamento in un campionato difficile come quello italiano, che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club, anche a causa della delicata situazione riguardante il rinnovo del contratto del giocatore con la Fiorentina.

La squadra viola, ai nastri di partenza della nuova stagione e sotto la guida del nuovo tecnico Vincenzo Italiano, non vuole però perdere nell’immediato un giocatore così importante, ma ad allontanare le voci di una partenza del centravanti serbo ci ha pensato il diretto interessato. Durante il ritiro della squadra, iniziato tre giorni fa, Vlahovic, all’esclamazione di un tifoso che gli chiedeva di firmare il rinnovo, ha risposto nel seguente modo: “Quando me lo offrono, firmo“. Un’apertura importantissima per il presidente Commisso, che in ogni caso non aveva certo intenzione di cedere il giocatore già in questa sessione di mercato. Con molta probabilità, se ne riparlerà eventualmente tra un anno.