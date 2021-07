Serie A, il sorteggio è fatto: la prima giornata di campionato

In questo momento per decretare le gare di Serie A, il sorteggio è fatto! Al via il prossimo 22 agosto 2021. Quest’anno grande novità con il girone di ritorno sfalsato, ovvero con le gare che non rispettano quelle di andata.

Serie A, il sorteggio è fatto

L’avvio è il 22 agosto, la fine, invece, il 22 maggio del 2022. Numerose le soste per via delle qualificazioni ai Mondiali, Qatar 2022. Il sorteggio è ancora in corso, ma la prima giornata di Campionato è stata già decretata. Ecco chi vedremo il 22 agosto in campo:

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Il presidente della Lega Serie A, Dal Pino, prima dell’inizio del sorteggio, ha dichiarato: “Il calcio è un volano importante, si parla di un incremento del PIL di circa 4 miliardi di euro grazie alla vittoria degli Europei. Ci sono 38 milioni di italiani che seguono il calcio tutti i giorni e abbiamo una responsabilità sociale. Abbiamo chiesto di tornare a riempire gli stadi, penso sia interesse del nostro paese: noi il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col green pass”.

Serie A, date e soste 2021/2022

Inizio: 22 agosto 2021

Fine: 22 maggio 2022

Turni infrasettimanali: 22 settembre; 27 ottobre; 1 dicembre; 22 dicembre: 6 gennaio.

Pausa invernale: dall 26 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Soste per le Nazionali: 5 settembre 2021; 10 ottobre 2021; 14 novembre 2021; 30 gennaio 2022; 27 marzo 2022.