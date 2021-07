Sky o Dazn? Dove vedere Napoli Pro Vercelli: diretta tv e streaming

Dove vedere Napoli Pro Vercelli in tv. Aspettando le ufficialità di mercato, il Napoli continua il suo ritiro in Trentino. Dopo la prima vittoria stagionale, un netto 12-0 contro il Bassa Anaunia che milita in promozione, arriva il secondo impegno per gli uomini di Spalletti. Questa volta l’avversario è il Pro Vercelli, squadra che milita in Lega Pro. La sfida sarà più equilibrata rispetto alla prima uscita, ma i partenopei sono nettamente favoriti. In attesa del rientro dei nazionali, con la questione Lorenzo Insigne che è ancora un mistero, il tecnico Spalletti continuerà a testare i giocatori presenti in Trentino. Spazio dunque a Victor Osimhen in attacco, con Elmas e Koulibaly accanto a Manolas in difesa.

Quando si gioca il secondo impegno stagionale del Napoli

La partita tra Napoli-Pro Vercelli si disputerà sabato 24 luglio 2021 alle ore 17:30, al centro sportivo di Dimaro in Val di Sole (Trentino). Le due squadre non si affrontano in un match ufficiale dagli anni ’30. Il bilancio conta 18 precedenti, in totale parità: 6 vittorie a testa e 6 pareggi. L’ultima partita tra le due è avvenuta nel 1935 e finì 1-1.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Napoli-Pro Vercelli in diretta tv e in streaming

I diritti tv delle partite del Napoli a Dimaro non sono ancora stati ufficializzati. Già per la prima uscita, contro i dilettanti della Bassa Anaunia, nessuna emittente televisiva ha trasmesso il match in diretta. Il Napoli ha fornito solo le immagini salienti a fine gara, sui propri canali social. L’emittente satellitare Sky inoltre, ha preferito evitare di acquistare i diritti televisivi del Napoli, almeno per quanto riguarda le partite che sono ritenute meno importanti. Non è esclusa però, la possibilità di acquistare l’incontro su Sky Primafila, a un prezzo che si aggira attorno ai 10 euro.