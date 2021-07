Sky o Dazn? Dove vedere Porto Roma: diretta tv e streaming

Dove vedere Porto Roma in tv. Dopo la vittoria in rimonta contro il Debrecen, la nuova Roma di José Mourinho è partita per la tournée all’estero, direzione Almagre (Portogallo). Il primo avversario di livello internazionale è il Porto, arrivato secondo nell’ultimo campionato portoghese dietro allo Sporting Lisbona. Gli uomini di Sergio Conceiçao sono più pronti dal punto di vista fisico, in quanto la loro stagione ufficiale inizierà con la prima di campionato l’8 agosto, mentre i giallorossi daranno il via alle danze il 22 agosto all’Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Quando si gioca Porto-Roma, quinto appuntamento precampionato dei giallorossi

La partita tra Porto-Roma si disputerà mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 21:00 (ore 20:00 locali), allo stadio Municipale Bela Vista di Parchal (Portogallo). Gli uomini a disposizione di José Mourinho sono: Rui Patricio, Fuzato, Boer, Smalling, Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Darboe, Tripi, Mancini, Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Diawara, Ciervo, Zalewski, Perez, Dzeko, Borja Mayoral ed El Shaarawy.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Porto Roma in diretta tv e in streaming

Il match Porto-Roma sarà visibile in esclusiva su Roma TV+, servizio streaming ufficiale della società. La registrazione può essere gratuita: Roma TV+ infatti è disponibile online su video.asroma.com o tramite l’app ufficiale dell’AS Roma, in modo da avere a disposizione in differita tutti i video che documentano quello che succede nel mondo Roma. Per vedere una serie di partite pre-stagionali, nonché una selezione di match della Femminile o della Primavera, saranno trasmesse in diretta su Roma TV+ in tutto il mondo. In Italia, il canale ufficiale del club è disponibile sulla piattaforma Sky, al costo di 5 euro al mese, su pc, mac, cellulare o tablet. Inoltre la partita si potrà vedere sulla pay tv di Sky, sul canale Sky Sport Uno (201), a partire dalle ore 20:00. Gli highlights del match di Frosinone inoltre, saranno disponibili al termine dei 90 minuti sui canali social della Roma.