Fiorentina-Torino, streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

Sabato 28 agosto alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si disputerà il match Fiorentina-Torino, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A con le due squadre uscite sconfitte nel turno inaugurale rispettivamente contro Roma (3-1 in trasferta e Atalanta (1-0 in casa).

Sono 72 i precedenti in terra toscana tra le due squadre con il bilancio che vede i viola in vantaggio per 34-9 e ventotto pareggi: l’ultima sfida risale al 19 settembre 2020 con vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Castrovilli al 78′.

Sestina arbitrale:

ARBITRO: MARIANI

ASSISTENTI: PRENNA – ROSSI C.

IV UFFICIALE: MIELE G.

VAR: IRRATI

AVAR: VOLPI

Fiorentina-Torino, probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Mandragora, Linetty, Ola Aina; Lukic, Pjaca; Belotti.

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv e streaming

Il match Fiorentina-Torino sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani e con il commento tecnico dell’ex calciatore Marco Parolo.

Stagione 2020-21, Fiorentina-Torino 1-0: gli highlights