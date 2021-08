Inter, Oriali sollevato dall’incarico: notizia ufficiale

Non arrivano buone notizie dalla società nerazzurra. Poco fa l’annuncio ufficiale che Oriali è stato sollevato dal suo incarico. La sua figura è storica, una vera e propria bandiera nel mondo e nella storia nerazzurra. Oriali, che negli ultimi anni si è diviso in un doppio ruolo, lavorerà esclusivamente al fianco di Roberto Mancini con la Nazionale italiana.Il comunicato della società milanese: “FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale”. Oriali molto legato alla Beneamata, non solo da giocatore, ha vestito la maglia nerazzurra dal 1966, giovanili, passando poi alla prima squadra nel 1970, fino al 1983, anno in cui passò alla Fiorentina. Successivamente Oriali era tornato all’Inter nel 1999. In più di vent’anni ha lavorato al fianco di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina nerazzurra. Compreso Roberto Mancini, che ha ritrovato in azzurro. Dal 2014 infatti, Oriali ha sostituito Riva nel ruolo di Team Manager della Nazionale. Non ancora annunciato chi sarà il suo successore nel suo ruolo all’Inter. Notizia che non tarderà ad arrivare.