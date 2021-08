JUVENTUS-EMPOLI, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

All’Allianz Stadium Juventus-Empoli per la seconda giornata di campionato. Il match affidato all’arbitro D. Ghersini andrà in scena a partire dalle ore 20,45 sabato 28 agosto 2021.

La Juventus non ha deluso le aspettative all’esordio di campionato. Con Cristiano Ronaldo in panchina e Max Allegri che dirige di nuovo la formazione bianconera, la Juve trova solo un pareggio a Udine. L’Udinese di Gotti riesce a contenere i bianconeri ottenendo un pareggio nei minuti finali. Una Juventus che arriva dall’addio a CR7, tornato al Manchester United, Allegri si dovrà inventare qualcosa per l’attacco. Allegri dovrebbe passare ad un 4-4-2 con Szczsny tra i pali; in difesa con Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Santo; centrocampo con Bentancur, Danilo e Rabiot. Attacco con Dybala, Kulusevski e Chiesa.

L’Empoli, tornato in Serie A, ha esordito con una brutta sconfitta nella prima gara di campionato. La Lazio, in trasferta, ha inflitto un 3-1 agli uomini di Andreazzoli. Contro i bianconeri l’allenatore azzurro dovrebbe riproporre lo stesso undici visto al “Castellani” contro la Lazio, un 4-3-1-2: Vicario estremo difensore; la linea difensiva formata da Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Marchizza a sua protezione. Il centrocampo con Haas, Ricci e Bendinelli; sulla trequarti Bjrami. Attacco con Cutrone e Mancuso.

I precedenti tra Juventus-Empoli sono 26: 20 vittorie dei bianconeri, 3 pareggi e 3 vittorie degli azzurri.

Juventus-Empoli, probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; Chiesa, Dybala, McKennie.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone.