Juventus, Kaio Jorge si presenta: “Un sogno, Ronaldo la mia ispirazione”

Il nuovo acquisto brasiliano della Juventus proveniente dal Santos, Kaio Jorge, si presenta ai tifosi bianconeri durante la conferenza stampa di rito. Ecco le sue dichiarazioni: “La Juve è sempre stato un sogno per me, essere qui è il risultato di tanti sforzi. Cristiano è sempre stata una fonte d’ispirazione, è bellissimo essere accanto a lui ogni giorno, mi dà tantissimi consigli. E’ una persona fantastica e un fenomeno, s’impara molto da lui, dentro e fuori dal campo. E’ sempre il primo ad arrivare agli allenamenti. Anche adesso, prima di venire qui, stavo guardando i suoi video. Per me è stata una grande palestra. Non mi ha detto niente del suo futuro ma io spero che rimanga”

NEYMAR – “Ci siamo sentiti e mi ha detto che è felice che io possa giocare nella Juventus, quindi non ho avuto dubbi che fosse la scelta giusta per crescere e maturare. Qui tutto è fantastico, la struttura mi ha impressionato. Anche Dybala e Chiellini mi aiutano molto, il capitano è un esempio. So che giocherò con grandissimi giocatori, dei giganti in Europa, e sono qui per imparare e fare più gol possibili”.

INFORTUNIO – “Lunedì mi stavo allenando ma mi sono dovuto fermare. Ho sentito dolore, non è una cosa grave, tornerò presto e sono sicuro che sarò al top. Il mio obiettivo in questa prima stagione bianconera è ambientarmi. Qui c’è molta tecnica e tanta preparazione, sono sicuro che qui tutto andrà per il meglio”.

