Lautaro Martinez, rinnovo a un passo: trovato l’accordo con l’Inter

Manca l’annuncio ufficiale, ma ormai è fatta: Lautaro Martinez ha trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale con l’Inter. A confermarlo Sky Sport e l’esperto di mercato Gianluca di Marzio. L’ufficialità arriverà a breve, intanto i tifosi nerazzurri possono esprimere sollievo dopo un tira e molla durato mesi. L’interesse di Arsenal e Tottenham aveva fatto temere un Lukaku-bis. Il futuro prossimo di Lautaro, invece, sarà ancora all’ombra del Duomo milanese.

Nel segno del Toro: Lautaro Martinez-Inter, il matrimonio continua

La nuova scadenza contrattuale sarà portata al 2025 o al 2026: è questo l’unico punto ancora da definire. Il rinnovo sarà dunque biennale o triennale e il Toro guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus eventuali. Un segnale importante che ribadisce la centralità dell’argentino nel progetto Inter: non era così scontato, fino ad un mese fa.L’intesa tra Lautaro Martinez e l’Inter consolida dunque un rapporto che ha visto l’argentino restare uno dei punti fermi dei campioni d’Italia, scottati dalla partenza improvvisa di Romelu Lukaku. L’attaccante di Bahia Blanca, tuttavia, non ha avuto paura a raccogliere il testimone delle responsabilità. La sua duttilità potrebbe consentire all’Inter di impiegarlo sia da prima che da seconda punta, in un reparto composto da gente molto più mobile rispetto a quello della scorsa stagione.

Sciolta la Lu-La, a far compagnia all’ex attaccante del Racing Club è arrivato, oltre ad Edin Dzeko, il connazionale Joaquin Correa. L’esordio di quest’ultimo al Bentegodi è stato scoppiettante: doppietta da subentrante e un’intesa con Lautaro che promette faville, dentro e fuori dal campo. Anche il Toro ha bagnato l’esordio stagionale con una rete: il miglior modo per festeggiare il prosieguo dell’avventura nerazzurra.