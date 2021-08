Serie A, la moviola della prima giornata: tanti gli episodi

Il campionato è iniziato e ci sono stati già tanti episodi dubbi nelle gare disputate. Vediamo in Serie A la moviola della prima giornata, quella dei 4 match della domenica con gol annullati, espulsioni e diversi rigori.

Serie A, la moviola della prima giornata di campionato

La gara alla Dacia Arena, tra Udinese-Juventus, ha visto più volte utilizzare il Var per capire meglio alcuni episodi. Il rigore per l’Udinese è giusto, il portiere della Juve è nettamente in ritardo sul giocatore. Il rigore che gli ospiti chiedono, nel momento in cui Alex Sandro cade nell’area dell’Udinese è sporcato da una spinta di Morata poco prima a Nuythink. Anche l’Udinese chiede un rigore, Deulofeu in contatto con Danilo in area. Il Var nega il rigore ai padroni di casa, c’è un fuorigioco prima del contatto. Poco dopo lo spagnolo segna il gol del 2-2 per l’Udinese, inizialmente annullato per fuorigioco, ma il Var convalida. Nel finale di gara arriva il gol di Cristiano Ronaldo che porta la Juventus sul 3-2. Il gol viene giustamente annullato, grazie ancora all’uso del Var, per un fuorigioco di Chiesa.

Roma-Fiorentina è un’altra delle partite della domenica ricche di episodi. Al 17′ minuto arriva un cartellino rosso per la Fiorentina. Viene espulso Dragowski. Contatto con Abraham in chiara occasione da gol. Un giallo era più adatto, così come conferma anche Gazzetta dello Sport. La Roma mette a segno due gol, in entrambi i casi vengono annullati, ma la revisione del Var li conferma entrambi. I gol di Mkhitaryan e Zaniolo sono validissimi. Altro cartellino rosso da parte di Pairetto, questa volta è per Zaniolo. Il giocatore della Roma prende due gialli, forse uno poteva essere evitato, un po’ severo l’arbitro di gara. La Fiorentina chiede un rigore per il fallo di Mancini su Vlahovic, ma è stato corretto non fischiare.

Al Diego Armando Maradona c’è l’esordio del Venezia in Serie A. Nel match tra Napoli-Venezia si assiste all’espulsione di Osimhen dopo appena 23′. Una manata del giocatore all’avversario che l’arbitro giudica troppo violenta. Fuori! Due rigori a favore della formazione di Spalletti, entrambi giusti da assegnare. Nel finale di gara viene chiesto un cartellino giallo a Caldara, che porterebbe il giocatore del Venezia all’espulsione. L’arbitro giudica bene: niente giallo.

Alle 18.30 al Dall’Ara il Bologna di Mihajlovic ospita la neo promossa in A: la Salernitana. Il match Bologna-Salernitana si chiude con la vittoria per 3-2 dei padroni di casa. Una partita ricca di falli, tant’è che 3 giocatori vengono espulsi per doppia ammonizione. Si tratta di Soriano, Schouten e Strandberg. Eccessivo qualche cartellino, come il primo assegnato a Schouten.