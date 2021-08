Torino-Atalanta probabili formazioni: ci sarà Duvan Zapata?

La prima giornata di campionato vede di fronte due squadre tanto ambiziose quanto curiose: da una parte il Torino di Juric che vuole ritornare tra i grandi; dall’altra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sicura pretendente per la rincorsa allo scudetto. Una partita combattuta ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Torino-Atalanta (ecco dove vedere il match).

Torino-Atalanta probabili formazioni: le scelte in campo

I nerazzurri scenderanno in campo con il 3-4-1-2. Musso in porta; Lovato, Demiral e Djimsiti a comporre la difesa orobica, il duo Pasalic-Pessina a dare una mano in mediana, fasce a Gosens e Maehle. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi a supporto di Luis Muriel e Ilicic. Duvan Zapata probabile assente visto l’infortunio di settimana scorsa.

I padroni di casa andranno di 3-4-2-1. Linetty e Pjaca a sostegno dell’unica punta Belotti; a centrocampo Mandragora e Linetty guideranno la linea mediana del campo, essendo praticamente il motore della costruzione del gioco granata. Chiavi della difesa a Buongiorno, Rodriguez e Djidji. Da contare la presenza dell’ex nerazzurro Berisha tra i pali della squadra granata.

Torino-Atalanta formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.