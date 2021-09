Serie A: Fiorentina – Inter sarà una bomba di emozioni

Mentre la Juventus di Allegri è a caccia della sua prima vittoria e le dichiarazioni di Dybala sembrano confortanti, l’Inter di Inzaghi continua la sua scalata. Del resto dovremmo aspettarcelo: dopo 15 goal a segno nelle poche partite giocate, il cammino sembra stia andando molto bene. Nonostante la Fiorentina sia in forma, l’Inter al Franchi resta favorita con ottime possibilità. La partita si svolgerà martedì 21 settembre 2021 alle or 20.45 e si potrà vedere in diretta esclusiva da DAZN.

Fiorentina – Inter cosa dobbiamo aspettarci da questo duello?

Un bel duello a colpi di goal, possiamo aspettarci da entrambe le squadre grandissime cose. L’ultimo round si è concluso con un 0-2 in favore dell’Inter, possiamo però precisare che negli anni le due squadre hanno sempre fatto fuochi d’artificio fino all’ultimo istante di ogni partita. Basti pensare al pareggio al 90’ del dicembre 2019 ad opera di Vlahovic proprio al Franchi! Da non dimenticare anche la partita finita 3-3 nel febbraio 2018, con il goal allo scadere del tempo.

Un match ricco di colpi di scena Fiorentina Inter

Questa volta non si smentiranno sicuramente e vedremo un match ricco di colpi di scena, anche perché sicuramente entrambe sono agguerrite e ci saranno tanti goal!

Resta preferita l’Inter, ma sappiamo che quando c’è di mezzo la Fiorentina non possiamo dar nulla per scontato. Ha parlato ai microfoni di Radio24 Massimo Paganin della partita al Franchi: “La Fiorentina ha avuto la forza di trattenere Vlahovic e Italiano sta proponendo calcio. Sicuramente sarà una partita importante, perché la Fiorentina sta dimostrando di essere una squadra in crescita. Per l’Inter sarà fondamentale perché si trovano due squadre che rientrano tra le sette sorelle. La Fiorentina dopo essere uscita ci vuole rientrare con una proprietà che ha una giusta filosofia di pensiero e un allenatore che ha avuto la forza di trasformare la squadra. Aspettiamo tutti la partita, un campionato cosi bello e incerto non si vedeva da tanto.”

Come scenderanno in campo Fiorentina – Inter al Franchi?

Per il quinto impegno in casa viola dopo le tre vittorie di fila contro: Torino; Atalanta e Genoa, si spera nel colpaccio contro l’Inter. Quest’ultima dal canto suo invece non vede l’ora di poterle suonare alla squadra dei viola e lo farà al meglio. Per i viola purtroppo non ci saranno Castrovilli e Venuti, il primo per un forte trauma all’addome che rimarrà in ospedale e il secondo infortunato ancora alla spalla e al polpaccio. Molte infatti le incertezze sugli undici che scenderanno in campo dal fischio di inizio.

Confermati però: Dragowski, Odriozola, Milenkovic e ovviamente Biraghi. E’ probabile che il posto in difesa sia di Quarta ma se lo giocano anche Igor e Nastasic. A centrocampo invece ancora qualche dubbio tra Pulgar, Duncan e Torreira. E’ probabile però che Bonaventura sia chiamato all’impresa e non sappiamo ancora nulla rispetto ai problemi che aveva avuto Gonzalez. Ancora titolare Vlahovic, a destra avremo Callejon e il favorito Sottil.

I dubbi sulla formazione dell’Inter nel match Fiorentina Inter

Forti i dubbi sulla possibile ripresa di Correa e Vidal, non sembrano infortuni gravi ma resta il fatto che entrambi hanno svolto un programma di allenamento differenziato rispetto alla squadra. Al centrocampo ci sarà il ritorno certo di Calhanoglu dal fischio di inizio. Rimane ancora complessa la scelta di Dzeko che comunque si è fatto valere nelle scorse partite. Rivedremo in campo anche Perisic e a destra aspettiamo la conferma ufficiale tra Dumfries e Darmian. Chi vivrà vedrà e assisterà a questo spettacolare match Fiorentina Inter domani sera, ci aspettiamo grandi cose già dal fischio di inizio!