Sky o Dazn? Dove vedere Inter Bologna in diretta tv e streaming

Dove vedere Inter Bologna in tv. Dopo la parentesi Champions League, l’Inter torna a mettere la testa sul campionato. Nel terzo turno di Serie A i ragazzi di Inzaghi sono incappati in un pareggio per 2-2 a Genova contro la Sampdoria, che ha fatto perdere la testa della classifica ai nerazzurri. Prossimo avversario è il Bologna che, dopo aver vinto nel finale 1-0 in casa contro l’Hellas Verona, ha agganciato proprio l’Inter in classifica a 7 punti. Per il tecnico dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic, non è mai un match come gli altri, visti i trascorsi da calciatore tra le file nerazzurre.

Quando si gioca Inter-Bologna, quarta giornata Serie A

La partita tra Inter-Bologna si disputerà sabato 18 settembre 2021 alle ore 18:00, allo stadio San Siro di Milano. La stagione passata finì 3-1 per i nerazzurri, grazie ai goal di Lukaku e la doppietta di Hakimi. Per il Bologna segnò Vignato.

Probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Inter Bologna in diretta tv e streaming

La partita tra Inter-Bologna sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match di San Siro. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.