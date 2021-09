Sky o Dazn? Dove vedere Lazio Roma: diretta tv e streaming

Dove vedere Lazio Roma Serie A in tv. Il derby della Capitale va in scena già nella 6a giornata di campionato. Da una parte la Lazio, reduce da due pareggi contro Cagliari e Torino che hanno leggermente allontanato la squadra di Maurizio Sarri dalle zone alte della classifica. Dall’altra parte la Roma, che dopo la vittoria per 1-0 in casa contro l’Udinese conferma il suo quasi perfetto cammino in campionato. I ragazzi di José Mourinho infatti hanno vinto 5 partite su 6, perdendo solo nella trasferta di Verona contro l’Hellas.

Quando si gioca Lazio-Roma, sesta giornata Serie A

La partita tra Lazio-Roma si disputerà domenica 26 settembre 2021 alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. La partita della stagione precedente finì 3-0 per i biancocelesti grazie ai goal di Ciro Immobile e la doppietta di Luis Alberto.

Probabili formazioni: le scelte di Sarri e Mourinho

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, El Shaarawy Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Lazio Roma in diretta tv e streaming

La partita tra Lazio-Roma sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Olimpico. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.