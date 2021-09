Sky o Dazn? Dove vedere Milan Lazio Serie A: diretta tv e streaming

Dove vedere Milan Lazio Serie A in tv: diretta Sky o streaming Dazn. Dopo la sosta nazionali, riparte il campionato con una sfida al vertice. Da una parte il Milan, che ha recuperato due pilastri importanti come Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però partirà dalla panchina, visto il debutto imminente in Champions League contro il Liverpool. Olivier Giroud invece non è certo della sua presenza dopo essere risultato positivo al coronavirus. Dall’altra parte la Lazio, reduce dal netto 6-1 contro lo Spezia di Thiago Motta. Gli uomini di Sarri vogliono continuare a stupire per candidarsi alla lotta per lo Scudetto.

Quando si gioca Milan-Lazio, terza giornata Serie A Tim

La partita tra Milan-Lazio si disputerà domenica 12 settembre 2021 alle ore 18:00, allo stadio San Siro di Milano. Sono 154 i precedenti nella storia tra la Lazio e il Milan con 66 vittorie rossonere e 29 biancocelesti. A San Siro, la Lazio ha vinto solo 10 volte, contro i 44 successi del Milan.

Probabili formazioni: le scelte di Pioli e Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

Sky o Dazn: ecco dove vedere Milan Lazio in diretta tv e streaming

La partita tra Milan-Lazio sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match di San Siro. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.