Abraham: “Sto bene. Penso di esserci all’Allianz Stadium”

Intervistato ai microfoni di RomaNews.eu, all’aeroporto Leonardo Da Vinci, Abraham ha rassicurato i tifosi presenti dopo l’infortunio ottenuto nella partita Inghilterra-Ungheria. Immagini tutt’altro diverse da quelle che lo ritraevano all’uscita dal campo. Il numero 9 della Roma infatti, dopo l’infortunio alla caviglia, è apparso fisicamente solido e non zoppicante come molti aspettavano di trovarlo. Con un sorriso, ben visibile sotto la mascherina, ha così risposto: “Sì, sto bene“. Una notizia incoraggiante per Mourinho, visti i problemi accusati in questi giorni da altri giocatori.

I tifosi romanisti sperano in vista del big match Juventus-Roma

Il pensiero dei giallorossi ora, è che Tammy Abraham sia presente nel match di domenica contro la Juventus, e che possa scendere in campo e dare una mano alla squadra. La sua risposta a riguardo è stata: “Sì, penso di farcela”. La figura di lui zoppicante, aiutato da una persona dello staff tecnico dell’Inghilterra, è da lasciarsi alle spalle. Una volta rientrato nella capitale, il giocatore inglese si è sottoposto ai dovuti esami, che hanno evidenziato un forte trauma contusivo nella regione calcaneare destra. Il tempo di recupero è poco ma c’è, e le sensazioni sembrano essere buone. Un chiarimento ulteriore verrà fatto nei prossimi giorni, quando valutate le sue condizioni, Mou deciderà se convocarlo o meno per la sfida all’Allianz Stadium”.