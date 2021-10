Allegri post Inter-Juventus: “Il pareggio pesa, ma abbiamo fatto un secondo tempo con più fiducia”

E’ terminato con un pareggio il big match di San Siro che ha visto scendere in campo l’Inter contro la Juventus di Massimiliano Allegri. 1-1 il risultato finale, grazie alle reti di Edin Dzeko, che sblocca la partita portando in vantaggio i nerazzurri al 17′ del primo tempo, e di Dybala per i bianconeri all’89’ su rigore. Un risultato che sembra apparentemente soddisfare il tecnico della Juventus, ma che non accorcia le distanze con le prime in classifica.

“Il pareggio pesa molto perché è arrivato dopo una bella prestazione – ha affermato Allegri al termine della gara – Abbiamo fatto un secondo tempo con più fiducia contro un’ottima Inter“. Dati i soli tre punti di distacco tra le due squadre, l’obiettivo sembra essere dunque quello di acciuffare i nerazzurri in classifica, riuscendo a conquistare punti nelle prossime gare di campionato prima della sosta di novembre.

Massimiliano Allegri: “Pareggio importante, ma bisogna vincere contro il Sassuolo”

Durante il corso della conferenza stampa post gara, Massimiliano Allegri fa un’analisi della partita, commentando le sue scelte tecniche per la formazione, e per i cambi in corso d’opera. Di fatti, nell’undici schierato in campo dal primo minuto, ha preso parte Kulusevski. “Ho messo Chiesa fuori perché poteva essere una partita più fisica all’inizio e avevo bisogno di un giocatore come Kulusevski che desse fastidio a Brozovic“ ha dichiarato il tecnico, che nel secondo tempo si è ritrovato costretto ad effettuare dei cambi per poter dare una svolta decisiva al match.

L’ingresso in campo di Chiesa, Dybala, Kaio Jorge e Arthur è stata infatti di fondamentale importanza per riuscire a dare più ritmo alla gara, sfruttando il “calo” della prestazione dei nerazzurri sul finire del secondo tempo. “Il pareggio è importante, ma ora bisogna vincere assolutamente mercoledì contro il Sassuolo“ ha affermato Allegri, ed infine, in riferimento all’inizio di campionato poco brillante dei bianconeri ha dichiarato: “Bisognava ripartire dalle basi e quindi da un buon ordine in fase difensiva. Quando la squadra è in fiducia, riesce ad alzarsi molto di più. Per quattro partite non abbiamo subito gol, e anche questa sera abbiamo concesso poco”.