Serie A, dove vedere Milan – Verona: SKY o DAZN, diretta TV e streaming

Dove vedere Milan – Verona, ottava giornata di Serie A. Dopo la pausa per le nazionali ci si rituffa in campionato con partite interessanti e importanti. Il Milan vuol continuare la rincorsa al Napoli capolista e per farlo deve battere un Verona che con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina è apparso in grandissima crescita.

Milan che deve fare i conti con un’infermeria ancora congestionata e con la tegola dell’infortunio a Maignan che lascia aperto il discorso portiere. E’ arrivato Mirante che porterà esperienza e serenità, resta da vedere se basterà a sostituire uno dei portieri più forti del campionato. Anche Ibrahimovic non è ancora pronto a rientro ed è lecito pensare che Pioli si affiderà ai suoi ragazzini terribili in attacco, con Giroud pronto ad inserirsi.

Il Verona dal canto suo non vuol smettere di stupire. Tudor ha lavorato duro in questi giorni per regolare un reparto difensivo apparso fragile. In attacco invece tante soluzioni e il grande apporto di un ritrovato Kalinic, ex della gara.

Dove vedere Milan-Verona: streaming e diretta TV

Milan – Verona si giocherà sabato 16 ottobre alle ore 20:45 a San Siro. Il match tra Milan e Verona verrà trasmesso in diretta su DAZN. La sfida di San Siro verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche da Sky . I canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere il match sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite).

La sfida potrà essere seguita anche in streaming sempre su DAZN e sui servizi NOW TV e Sky GO di SKY.