In Italia mancano i giovani di talento? Le parole di Moggi

Le prestazioni di Federico Chiesa sono sotto gli occhi di tutti. La partita contro la Spagna lo ha consacrato a livello mondiale. Ma, forse, ancora non a livello italiano. “Noi ancora oggi consideriamo Chiesa a 23 anni un talento che deve esplodere”, queste le parole di Luciano Moggi su Federico Chiesa. La situazione dei giovani in Italia è molto influenzata dai media, stando alle parole di Moggi. I giovani calciatori che si mettono in mostra in Serie B raramente vengono presi da società di Serie A che puntino seriamente su di loro. Emblematico il caso di Lorenzo Lucca, secondo Luciano Moggi: “C’è Lorenzo Lucca in Serie B che sta facendo sfracelli. Ha 21 e per il calcio italiano è ancora considerato troppo acerbo”.

Su Lucca, ad oggi, ci sono varie società italiane (Inter, Milan, Atalanta e Sassuolo) e varie big europee (Manchester City, Arsenal e Bayern Monaco). La valutazione del calciatore di proprietà del Pisa si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro. Prezzo molto interessante, viste le qualità del ragazzo, e che sarebbe un affare per tutte le società di Serie A. Per evitare un Verratti bis – che passò dalla Serie B alla Ligue 1 – i dirigenti delle squadre interessante dovrebbero imbastire delle trattative serie.

I giovani in Italia ci sono, bisognerebbe solo dargli fiducia.