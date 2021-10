Ibrahimovic crea scintille all’Olimpico: gol e rigore procurato

Nell’11esima giornata di campionato di Serie A, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, Ibrahimovic regala la vittoria al Milan prendendo per mano la squadra e battendo la compagine romana.

E’ la prima volta, per Pioli e Mourinho, da avversari. Il tecnico della Roma ha invece già allenato Ibrahimovic nel 2008-2009 all’Inter.

Ibra concretizza, Kessié raddoppia

La partita appare da subito molto equilibrata: nei primi minuti di gioco la prima occasione di Pellegrini, poi quella di Kessié.

Zaniolo si fa ammonire all’8′, dopo aver protestato per un calcio d’angolo non dato. La reazione dell’attaccante giallorosso è stata plateale rispetto all’episodio.

Al 16′ Ibrahimović spreca un occasione importante per il Milan, calciando male sopra la traversa. Il gol arriva proprio da Ibra al 25′ su calcio di punizione interessante da fuori area. Il pubblico è in delirio, Zlatan calcia in porta rasoterra mirando sulla destra e spiazzando Rui Patrício.

Il calciatore svedese viene ammonito al 27′ per una reazione provocatoria verso il pubblico romanista, dopo le precedenti ammonizioni di Zaniolo e Karsdorp della Roma.

Da segnalare un suo gol al 50′, annullato per fuorigioco dopo verifica al VAR: l’immagine dai 16 metri lasciava spazio a dei dubbi.Al 65′ doppio giallo per Theo Hernández, che si trasforma in espulsione, per aver ostruito Pellegrini durante un’azione.

All’80’ giallo Kessié per un intervento falloso su Zaniolo con tanto di protesta.

All’82’ Zaniolo è a un passo dal tocco vincente, legge bene la traiettoria di Pellegrini però non riesce ad arrivare, rischiando veramente di farsi male.

Gol dell’1-2, con El Shaarawy che al 93′ stoppa la palla e calcia in controbalzo, trovando l’angolo giusto. Il Faraone riconsegna le speranze al pubblico di casa, ma mancano ormai troppi pochi minuti.

Termina 2-1, Ibrahimovic supera anche Totti

Una partita che ha tenuto i tifosi di entrambe le parti con il fiato sospeso fino all’ultimo, ma i giallorossi hanno concretizzato poco, grazie anche ad una partita monumentale di Kjaer. La Roma sfrutta il vantaggio dell’uomo in più, ma non riesce ad equiparare il Milan nel risultato. Termina 2-1 in favore dei rossoneri.

In questo Roma-Milan Ibrahimovic ha anche tolto a Francesco Totti il record di marcatore più anziano della storia della Serie A all’Olimpico di Roma: era di 39 anni, 11 mesi e 15 giorni in Roma-Sampdoria 3-2, stagione 2016-17.