Infortunati Milan, si svuota l’infermeria: Giroud pronto al ritorno in campo

Un inizio di campionato brillante per il Milan di Stefano Pioli che, impegnato tra Serie A e Champions League, ha portato a casa ottimi risultati. Nonostante non siano mancate le difficoltà, dovute ai vari infortuni di alcuni giocatori, importanti nello scacchiere di Pioli, i rossoneri sono riusciti a portare a casa anche delle ottime prestazioni. La sosta però, ha fatto sì che il tecnico del Milan potesse recuperare alcuni infortunati, a cui nel corso delle ultime partite ha dovuto rinunciare. Tra questi, il centravanti francese Olivier Giroud. Dal prossimo match a San Siro infatti, contro il Verona – si legge su Sportmediaset – i rossoneri potranno dunque contare sulla presenza dell’attaccante, appena guarito da un problema alla schiena, che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco nelle ultime settimane.

Infortuni Milan: i tempi di recupero di Ibrahimovic e gli altri

Il francese però non è l’unico che in casa Milan scalpita per tornare a disposizione di Pioli. Tra gli infortunati, anche uno dei giocatori imprescindibili del “nuovo” Milan. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, che punta a rientrare tra i convocati proprio per il match a San Siro contro il Verona, giocando presumibilmente l’ultima mezz’ora, riservandosi per il prossimo appuntamento dei rossoneri in Champions League contro il Porto, in programma martedì 19 ottobre.

Le buone notizie in casa Milan non finiscono qui, l’affaticamento muscolare che ha costretto il terzino destro Davide Calabria a lasciare il ritiro della Nazionale, è in fare di guarigione, e dovrebbe essere smaltito entro il match di sabato sera, per poter tornare dunque al più presto a disposizione di Stefano Pioli. Inoltre, tra i giocatori che stanno recuperando dall’infortunio troviamo anche Bajayoko e Krunic. Diversa è invece la situazione di Messias a cui, a seguito di una risonanza, è stata riscontrata una lesione al muscolo femorale retto. I tempi di recupero dunque per il centrocampista saranno più lunghi rispetto ai suoi compagni.