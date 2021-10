Inter, possibile turnover con l’Udinese: all’orizzonte Sheriff e derby

Simone Inzaghi dovrebbe fare ricorso ad un moderato turnover in occasione della sfida che vedrà l’Inter impegnata domenica alle 12,30 in casa contro l’Udinese. La Beneamata è infatti attesa da un vero e proprio tour de force nella prossima settimana tra campionato e Champions League.

Inter, trittico di gare cruciali

Reduci dal successo di Empoli, i nerazzurri sono attesi da tre gare importantissime, che potrebbero definire il corso di un’intera stagione. Prima la gara con i friulani, una must-win per la squadra di Inzaghi per sperare di accorciare le distanze dalla coppia di capoliste Napoli-Milan. Poi la trasferta in Transnistria con lo Sheriff Tiraspol mercoledì prossimo, per tentare di blindare il secondo posto nel girone di Champions che varrebbe il passaggio agli ottavi di finale. Infine, il derby contro il Milan prima della sosta per le nazionali. Un derby forse non decisivo, ma che può certamente dare un indirizzo preciso alla stagione delle due squadre. Importantissima, dunque, la gestione delle energie. Già nella Lazio, del resto, Inzaghi ha dimostrato di dare grande importanza alle rotazioni: il turnover era pratica frequente anche quando il piacentino allenava i biancocelesti.

L’allenatore emiliano potrebbe dunque lasciare fuori qualche titolare dal match di domenica contro l’Udinese, almeno in avvio. De Vrij, tra i giocatori più utilizzati in questa prima parte di stagione, potrebbe essere sostituito da Ranocchia, mentre Dumfries potrebbe essere riproposto dal 1′ al posto di Darmian. A centrocampo possibile un ritorno tra i titolari di Vidal, mentre in attacco dovrebbe essere data una nuova chance a Correa dal primo minuto. Il Tucu affiancherà probabilmente Dzeko, permettendo a Lautaro Martinez di rifiatare un po’ in vista dell’impegno in Champions League. Anche Sanchez potrebbe avere minutaggio: il cileno ha ben figurato contro l’Empoli, fornendo anche l’assist per il gol del vantaggio firmato da D’Ambrosio.