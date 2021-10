Lautaro, è arrivata la firma: rinnovo fino al 2026 e clausola rimossa

Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale dell’Inter, ma Tyc Sports, giornale argentino molto vicino alle vicende del Toro, e il giornalista Fabrizio Romano hanno annunciato l’attesa firma sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter fino al 2026.

Lautaro diventa il più pagato. Clausola rimossa

Con il rinnovo, Lautaro diventerà il giocatore più pagato della rosa nerazzurra. L’accordo è arrivato al termine di una trattativa piuttosto lunga con l’agente Alejandro Camano. Trattativa che ha portato anche alla rimozione della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Lo conferma Fabrizio Romano attraverso Twitter.

L’argentino era stato oggetto di numerose voci di mercato durante la scorsa estate. In particolare, oltre all’interesse del Barcellona poi sfumato anche per le difficili condizioni economiche del club blaugrana, si era paventato un futuro in Premier per l’attaccante. Arsenal e Tottenham i club più interessati. Anche l’Atletico Madrid aveva fatto un sondaggio per il numero 10 interista.

Lautaro ha scelto invece di proseguire l’avventura a Milano con la maglia dell’Inter, dove a maggio ha conquistato il suo primo titolo, lo scudetto. In estate è arrivata poi anche la gioia della Copa America conquistata con la maglia della Nazionale argentina, nella finale vinta contro il Brasile per 1-0.