Le condizioni di Zaniolo dopo l’uscita anzitempo

Nicolò Zaniolo si è nuovamente infortunato, questa volta durante il big match Juventus-Roma. A soli venti minuti dal fischio iniziale, il calciatore della Roma ha provato dolore ed è rimasto a terra, seduto. In seguito ha continuato a giocare per qualche minuto, prima di ricevere il cambio da parte di El Shaarawy.

Da quanto si è appreso inizialmente, l’attaccante giallorosso era uscito per un problema muscolare. Durante un ripiegamento difensivo infatti, sembrava aver avvertito una dolenza all’adduttore, chiedendo poi di uscire. Terminata la partita però, sono state svelate le reali condizioni del numero 22: il problema è al ginocchio sinistro e non all’adduttore, ma non sembrerebbe nulla di grave.

Nella giornata di domani, seguiranno accertamenti per valutare le condizioni del giocatore, in modo tale da capire i tempi di recupero. Un inizio di stagione poco fortunato per il 22enne che da qualche mese è diventato papà, e che nella partita di questa sera era entrato in campo prendendo in mano la situazione.

La speranza è quella che l’infortunio al ginocchio non sia di grave entità. L’allenatore Mourinho perde al momento non solo la partita, per un gol al 16′ firmato dal bianconero Kean (a nulla è servito il rigore concesso alla Roma e sbagliato da Veretout al 44′), ma anche uno dei suoi migliori calciatori.