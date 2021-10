Milan- Verona: rientrano Ibrahimovic, Krunic e Calabria

Buone notizie per Pioli in vista del match Milan- Verona. Sabato a San Siro potrebbero scendere in campo Ibrahimovic, Calabria e Krunic. Tutti e tre si sono ripresi dai vari infortuni e si sono allenati con i compagni. Recuperi importanti che riducono il traffico nell’infermeria rossonera dopo lo stop di Maignan e Theo Hernandez.

Ibra, Calabria e Krunic in campo per Milan- Verona

Rientrano dall’infortunio Ibrahimovic, Calabria e Krunic. I tre giocatori hanno lavorato in gruppo e potranno essere a disposizione di Pioli per il match Milan- Verona di sabato alle 20:45. Ibra dopo l’infortunio al tendine d’Achille ha preso parte all’allenamento. Lo svedese in queste prime sette giornate di campionato è riuscito a scendere in campo solo contro la Lazio per 30 minuti, pochi ma buoni in quanto è riuscito a segnare anche un gol. Calabria si è ripreso dall’affaticamento muscolare rimediato durante il ritiro in nazionale e potrebbe sostituire Theo Hernandez. Il difensore, infatti, è risultato positivo al covid. La lista dell’infermeria é lunga poiché restano indisponibili Bakayoko, Florenzi per un infortunio al ginocchio, Messias, Daniel Maldini e Maignan. Il portiere resterà fuori per almeno due mesi a causa dell’ operazione al polso. Tra i pali, quindi, ci sarà Tatarusanu. Il recupero di Ibra, Calabria e Krunic è importante anche in vista del turnover, dopo la sfida con il Verona, ad attendere i rossoneri c’è il match di Champions League di martedì contro il Porto.