Serie A, probabili formazioni Lazio-Fiorentina: Italiano perde un top player

Le probabili formazioni di Lazio – Fiorentina regalano la sicura assenza dell’attaccante viola Nico Gonzalez, risultato positivo al Covid 19 per questa giornata numero dieci.

Maurizio Sarri rivoluzina la difesa dopo la disfatta di Verona, tornando ad avere a disposizione sia Acerbi che Luiz Felipe. Anche Hysaj rischia la panchina a discapito di Lazzari e Marusic dirottato a sinistra. A centrocampo Basic sarà preferito a Luis Alberto e anche Cataldi scalpita. Davanti confermatissimi Immobile e Pedro, si giocheranno una maglia Felipe Anderson e Moro.

La Fiorentina perde il suo talento Gonzalez che sarà sostituito dal confermato Saponara insieme al rientrante Callejon. Ancora out Dragowski e Pulgar toccherà a Terracciano difendere la porta Viola e Torreira guiderà il centrocampo. Ancora panchina per Castrovilli a discapito di Duncan, così come Quarta che sarà sostituito da Igor. Torna tra gli undici iniziali anche l’ex Real Odriozola. Confermatissimo nonostante le voci di un probabile trasferimento a gennaio Dusan Vlahovic al centro dell’attacco dei toscani, mister Italiano non si priva del suo bomber.

Probabili Formazioni Lazio-Fiorentina: ancora fuori Luis Alberto

LAZIO (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Moro, Immobile, Anderson. ALL. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Biraghi, Milenkovic, Igor; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. ALL. Italiano