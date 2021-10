Sky o Dazn? Dove vedere Cagliari Roma: diretta tv e streaming

Dove vedere Cagliari Roma in tv. Ritorna il turno infrasettimanale ed entrambe le squadre sono a caccia della vittoria. Da una parte il Cagliari che, dopo l’arrivo di Mazzarri sembrava aver scacciato la crisi grazie alla vittoria contro la Sampdoria. Il 3-0 subito in casa della Fiorentina però, ha ridimensionato nuovamente la squadra sarda che proverà a rifarsi contro la Roma. I ragazzi di José Mourinho invece vengono da una settimana complicata. Prima la sconfitta a Torino contro la Juventus, poi l’umiliante 6-1 subito in Norvegia in Conference League e infine il pareggio per 0-0 contro la capolista Napoli. La sfida contro i sardi rappresenta una ghiotta occasione per vincere e scacciare il malumore che aleggia all’Olimpico.

Quando si gioca Cagliari-Roma, decima giornata Serie A

La partita tra Cagliari-Roma si disputerà mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 20:45, all’Unipol Domus di Cagliari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul match:

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Cagliari Roma in diretta tv e streaming

La partita tra Cagliari-Roma sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Abbonati ora a DAZN: per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dell’Unipol Domus di Cagliari. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.

Probabili formazioni: le scelte di Mazzarri e Mourinho

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita Balde Allenatore: Walter Mazzarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham Allenatore: José Mourinho