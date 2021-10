Sky o Dazn? Dove vedere Roma Milan: diretta tv e streaming

Dove vedere Roma Milan in tv. Entrambe le squadre vengono da un successo nel turno infrasettimanale. La Roma in rimonta sul Cagliari grazie al capitano Lorenzo Pellegrini. Il Milan invece, con un 1-0 di misura sul Torino grazie alla rete di Olivier Giroud. I giallorossi, dopo le sconfitte negli scontri diretti contro Lazio e Juventus, deve cominciare a fare punti contro le big se vuole ambire alle posizioni alte della classifica. I rossoneri invece, ancora imbattuti in campionato, si ritrovano a un bivio fondamentale della stagione. Prima la Roma per tastare il sogno Scudetto e poi il Porto, per capire il proseguo dell’avventura europea.

Quando si gioca Roma-Milan, undicesima giornata Serie A

La partita tra Roma-Milan si disputerà domenica 31 ottobre 2021 alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. Ecco l’anteprima del match:

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Roma Milan in diretta tv e streaming

La partita tra Roma-Milan sarà visibile in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Dazn. Abbonati ora a DAZN: per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Olimpico di Roma. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.

Probabili formazioni Roma-Milan: le scelte di Mourinho e Pioli

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli