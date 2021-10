Sky o Dazn? Dove vedere Roma Napoli: diretta tv e streaming

Dove vedere Roma Napoli in tv. Lo scontro della verità per entrambe le squadre. Da una parte la Roma che, dopo l’entusiasmo iniziale, ha perso i primi due scontri diretti tra le 7 sorelle, contro Lazio e Juventus. Per i giallorossi è fondamentale vincere per rimanere attaccati al treno Champions League. Dall’altra parte il Napoli, a punteggio pieno con 8 vittorie in altrettante partite, che si ritrova davanti la seconda big dopo tra le 7 sorelle, dopo aver battuto 2-1 una Juventus ancora alla ricerca di sé stessa.

Quando si gioca Roma-Napoli, nona giornata Serie A

La partita tra Roma-Napoli si disputerà domenica 24 ottobre 2021 alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma. La scorsa stagione finì 0-2 per i partenopei grazie alla doppietta di Dries Mertens.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Roma Lazio in diretta tv e streaming

La partita tra Roma-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn. Abbonati ora a DAZN: per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dello stadio Olimpico di Roma. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.

Probabili formazioni: le scelte di Mourinho e Spalletti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Luciano Spalletti