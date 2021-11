Le parole di Del Piero sulla Juventus di Allegri

Per venti stagioni ha indossato, con orgoglio, la casacca bianconera mettendo a segno oltre 200 reti e scendendo in campo più di 500 volte con gli stessi colori. Con la Juventus ha vinto 6 campionati, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Uefa, 1 campionato di Serie B, 1 Coppa Intertoto e 1 Coppa Intercontinentale. E, infine, la tanto agognata Champions League nell’anno 1995-96. Il palmares di Del Piero coi bianconeri non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Cosa, invece, merita delle spiegazioni è la situazione attuale dei bianconeri. Dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Verona – e i 16 punti di distacco dal duetto Napoli e Milan – Del Piero analizza la situazione della Juventus:

“C’è stato un passaggio importante in Champions League dove ha mostrato grande personalità e concentrazione, poi di nuovo un blackout. È una situazione un filo preoccupante perché l’obiettivo minimo è la conquista dell’Europa. Poi la Juventus ci ha sorpreso con delle rimonte incredibili, ma oggi è difficile pensarlo.”

Infine Del Piero analizza la scelta dell’Allegri ‘bis’ :”C’è stata una scelta forte da parte del presidente, che ci ha messo la faccia con il ritorno di Allegri. Bisognerebbe capire se questa squadra, nel mentre, è stata rifondata o necessiti di tempo. La sensazione è che serva ancora tempo.“