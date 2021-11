Inter, in arrivo un altro rinnovo importante dopo Lautaro e Barella

Dopo quelli di Lautaro Martinez e Niccolò Barella, l’Inter potrebbe ben presto ufficializzare anche un altro importante rinnovo di contratto molto atteso.

Inter, Dimarco vicino al rinnovo

Federico Dimarco e la società nerazzurra sembrerebbero aver trovato l’accordo per rinnovare il contratto dell’esterno sinistro, prodotto del vivaio interista. Secondo il giornalista Nicolò Schira, che scrive sul suo profilo Twitter, nei giorni scorsi c’è stato un summit a Dubai tra Piero Ausilio e l’agente del giocatore, Giuseppe Riso (agente peraltro anche di un altro nerazzurro, il centrocampista Stefano Sensi).

Le parti si sarebbero accordate per un rinnovo da 1,8 milioni di euro a stagione fino al 2026. Lo stipendio del giocatore arriverebbe dunque a superare il milione e mezzo. Dimarco, tornato stabilmente all’Inter dopo una serie di prestiti in giro per l’Italia, si sta rivelando una pedina preziosa nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino lo sta utilizzando sia come quinto a sinistra di centrocampo che come terzo centrale di difesa sul lato sinistro. Il piede mancino “educato” lo ha portato inoltre ad essere selezionato come il tiratore dei calci piazzati quando è in campo. Con il probabile mancato rinnovo di Ivan Perisic, la prossima stagione l’ex Hellas Verona potrebbe ottenere ancora più spazio e ritagliarsi un ruolo da protagonista, nonostante le voci che vorrebbero l’Inter fortemente interessata a Filip Kostic per la sostituzione di Perisic il prossimo anno.

Adesso in casa Inter permane la fibrillazione per il futuro di Marcelo Brozovic. Il croato, cardine del centrocampo nerazzurro, non ha ancora trovato l’accordo con la società per il rinnovo contrattuale. L’Inter vorrebbe trattenere un pilastro come il croato, ma il tempo stringe. La tifoseria interista attende dunque buone nuove da colui che ormai è diventato a pieno titolo anche un idolo fuori dal campo, nonché un perno fondamentale dello spogliatoio nerazzurro.