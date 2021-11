Inter, infortunio-Sanchez: esami strumentali prima del suo rientro in Italia

Tra i giocatori dell’Inter, attualmente impegnati con le rispettive Nazionali, vi è anche l’attaccante Alexis Sanchez. Il giocatore, al 36′ del primo tempo, durante la gara contro l’Ecuador, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per via di un problema muscolare. Il match terminato per un risultato di 0-2, ha visto il Cile giocare in inferiorità numerica già dal 13′.

Durante la gara infatti la Nazionale cilena ha dovuto fare a meno del nerazzurro Arturo Vidal per via di un’espulsione, e successivamente anche di dell’attaccante per tutto il resto della gara. Secondo i media locali – si legge su Sky Sport – Sanchez avrebbe riportato un problema muscolare. Dato l’imminente impegno in campionato contro il Napoli, lo staff medico dell’Inter si è subito messo in contatto con la Nazionale cilena. Il giocatore infatti potrebbe sottoporsi ad ulteriori esami strumentali prima di ritornare in Italia, ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di una semplice contrattura.

Inter, non solo Sanchez: anche Lautaro out contro il Brasile

Anche Lautaro Martinez, durante il corso del match Argentina-Brasile terminato per un risultato di 0-0, ha dovuto abbandonare il campo in corso d’opera. Il “Toro” infatti, avrebbe riportato qualche contusione a seguito di alcuni falli subiti. A riferirlo è il sito Infoabe che aggiunge inoltre che il centravanti nerazzurro sarebbe rimasto negli spogliatoi durante tutto il corso del secondo tempo.

Secondo il medico dell’Argentina si tratterebbe appunto di una semplice contusione, e dunque nulla di grave. L’Inter però dovrà fare i conti anche con un risentimento muscolare al flessore per Edin Dzeko, ma l’attaccante è già al lavoro per recuperare il prima possibile.