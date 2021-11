Juventus, Allegri in conferenza stampa: “Lo Zenit non segna il punto di svolta”

La vittoria in Champions League contro lo Zenit, per un risultato di 4-2, ha portato una ventata di positività in casa della Juventus. Ottimismo e fiducia che – secondo le aspettative di Massimiliano Allegri – non devono portare al tempo stesso la squadra a rilassarsi. Di fatti, durante il corso della conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Fiorentina, il tecnico ha parlato della “nuova” impostazione di gioco bianconera.

Sabato 6 novembre alle ore 18.00, la Juventus ospiterà in casa la squadra di Vincenzo Italiano, che punterà molto su colui che possiamo definire un elemento fondamentale, ovvero l’attaccante Dusan Vlahovic. Ma vediamo di seguito le parole in conferenza stampa di mister Allegri, riportate da SportMediaset.

Massimiliano Allegri: “Puntiamo sulla continuità. Stare zitti, pedalare e lavorare”

In vista della Fiorentina, la squadra è quasi tutta a disposizione di Allegri, eccetto Kean e De Sciglio, e rimane al momento in dubbio la presenza in difesa di Bonucci. “Vediamo oggi dopo l’allenamento – ha affermato Allegri – dopo lo Zenit non siamo diventati fenomeni, dobbiamo migliorare […] stare zitti, pedalare e lavorare”. L’obiettivo principale sembra essere quello di togliere la sensazione agli avversari di quel velo di insicurezza in fase difensiva, dimostrando più decisione e sicurezza.

Quello di puntare sugli esterni, rendendoli più offensivi potrebbe essere la strada giusta, anche se il tecnico vorrebbe disponibilità anche in fase difensiva. “Dobbiamo avere continuità di risultati facendo bene la fase offensiva e quella difensiva, dare disponibilità” ha continuato il tecnico. Il centrocampo vedrà invece protagonisti Locatelli e McKennie, ed il reparto offensivo Paulo Dybala, su cui Allegri afferma: “Quest’anno l’ho trovato voglioso fin dall’inizio. E infatti dal rientro dall’infortunio sta crescendo perché quotidianamente migliora”.

Il tecnico inoltre sostiene la vittoria contro lo Zenit non sia un segnale di svolta, perché a seguito di una vittoria, l’obiettivo è quello di pensare al match successivo. La Juventus dunque si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina, e si ritroverà di fronte un avversario come il centravanti Vlahovic. Il tecnico bianconero si dichiara però tranquillo, ed afferma: “È bravo e i numeri lo dimostrano. Però noi abbiamo ottimi difensori, quindi sono tranquillo”.