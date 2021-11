MIlan, un’assenza importante per il derby di domenica

Domenica 7 novembre il posticipo della 12° giornata del campionato di Serie A metterà di fronte allo stadio Giuseppe Meazza il Milan e l’Inter per un derby della Madonnina che si preannuncia di fuoco. I rossoneri di Stefano Pioli comandano la classifica alla pari con il Napoli, con sette lunghezze di vantaggio proprio sull’Inter di Simone Inzaghi: 31 punti contro 24. Sarà per questo e tanti altri motivi un derby di assoluta importanza, ancor più del solito e al di là del carattere di “specialità” che già intrinsecamente caratterizza un derby. Ci si attende pertanto un match estremamente combattuto.

Milan, nel derby senza Theo Hernandez

Il Diavolo dovrà però fare a meno di uno dei suoi pilastri: contro l’Inter non ci sarà infatti Theo Hernandez, a causa dell’espulsione rimediata ieri all’Olimpico nella vittoria esterna del Milan sulla Roma (1-2). Un’assenza certamente pesante per i rossoneri, che hanno nell’esterno francese una delle principali fonti di gioco. Nel derby, Hernandez potrebbe essere sostituito da Fodé Ballo-Touré. Per il senegalese si tratterebbe dell’esordio assoluto nella stracittadina milanese, con annesso il non semplice compito di non far rimpiangere le scorribande di Theo Hernandez. L’anno scorso il francese si rese protagonista di un’eccellente prestazione nel derby d’andata, vinto per 2-1 dai rossoneri grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan dovrebbe recuperare invece Ante Rebic per il derby. Il croato potrebbe in realtà tornare già per la gara di Champions League da dentro o fuori contro il Porto, in programma mercoledì sera. Potrebbero ottenere la convocazione per il derby anche Alessandro Florenzi e Junior Messias. Entrambi hanno infatti ormai superato i rispettivi infortuni e sono pronti a tornare arruolabili per le gare ufficiali. Indisponibili invece Samu Castillejo, Mike Maignan e Alessandro Plizzari, che torneranno a disposizione di Pioli tra dicembre e gennaio 2022.