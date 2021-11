Preziosi: “Non voglio polemizzare con Ballardini. Su Juric e Thiago Motta…”

L’ormai ex presidente del Genoa (ma rimasto nel CdA della società con ruolo di consigliere e mediatore in Lega) Enrico Preziosi ha parlato in un’intervista al giornale ligure Il Secolo XIX di tre allenatori che conosce molto bene: Davide Ballardini, Ivan Juric e Thiago Motta. Tutti e tre, infatti, hanno avuto esperienze più o meno lunghe sulla panchina del club più antico d’Italia.

Preziosi esalta Juric e Thiago Motta e spiega l’addio di Ballardini

Preziosi, che ha appena ceduto la carica di presidente del Genoa al professor Alberto Zangrillo, ha svelato un retroscena riguardo a Davide Ballardini, parlando dell’esonero dell’allenatore da poco sostituito da Andriy Shevchenko. Il tecnico ucraino esordirà sulla panchina del Genoa domenica prossima, nella gara contro la Roma a Marassi (ore 20,45).

“Non si sa che alla prima giornata mi ha chiesto di mandarlo via. Ma non si è dimesso. Comunque lo rispetto per ciò che ha fatto e non voglio polemizzare con lui” – ha dichiarato Preziosi.

Sempre in tema allenatori o ex allenatori genoani, Preziosi ha poi scavato nell’album dei ricordi, parlando di Juric e Thiago Motta, ex allenatori del Grifone. L’ex presidente aveva ormai assunto, nel grande racconto del calcio italiano, la fama di patron mangia-allenatori: “Il tourbillon di allenatori? Juric grande tecnico, ma forse non era maturo. Thiago sarà un grande. Italiano si era promesso al Genoa, poi ha cambiato idea ed è arrivato Maran“.

Juric, attualmente tecnico del Torino, ha allenato il Genoa nel 2016-2017 e poi per due mesi nel 2017 e nel 2018. La parentesi di Thiago Motta (che nel Genoa ha lasciato tracce importanti invece da calciatore) sulla panchina ligure è stata invece molto più breve. Preziosi scommise su di lui, allora ancora emergente, ma l’esperimento durò solo da ottobre a dicembre 2019. Adesso Thiago Motta allena un’altra squadra ligure in A, lo Spezia.