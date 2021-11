Scontro Gahli-Salvini in tribuna

La partita di ieri fra Milan e Inter è finita in pareggio. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca ad entrambe le squadre. L’Inter ha dominato per 85 minuti circa, rischiando, però, negli ultimi minuti col palo di Saelemaekers e il mancato tap-in di Kessié. Oltra alla partita in campo si è giocata anche sugli spalti, con le due tifoserie che hanno sostenuto le compagini milanesi con cori e striscioni. La coreografia rossonera, nello specifico, ha ringraziato il personale medico e sanitario, definendoli “eroi” per quanto fatto in piena pandemia. Oltre al bellissimo ringraziamento dei tifosi del Milan, in tribuna ci sono stati attimi di tensione. Poco dopo il pareggio del Milan c’è stato uno scontro Ghali-Salvini, col rapper trattenuto a fatica.

Nel video che circola online si vede il rapper inveire contro Salvini, con il politico della Lega che risponde mandando dei bacioni. Restano sconosciute le motivazioni legate a questa diatriba, probabilmente ci sarà stato uno scambio di battute poco amichevole fra i due.

Con una nota, la Lega cerca di fare chiarezza sullo scontro Ghali-Salvini “l leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione – cercando di filmarsi col cellulare – ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione “.