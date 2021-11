Sky o Dazn? Dove vedere Juventus Fiorentina: diretta tv e streaming

Dove vedere Juventus Fiorentina in tv. Un match mai banale. Da una parte la Juventus, a due facce in questa stagione. Straripante in Champions League, dove ha già raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale, ma addormentata in campionato e i 16 punti di distacco dalla vetta ne sono le dimostrazione. Dall’altra parte la Fiorentina, acerrima nemica dei bianconeri che con Italiano in panchina sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo. Gli occhi saranno tutti puntati su Dusan Vlahovic che, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale, andrà in scadenza questa estate. Su di lui c’è pure la Juve. Le due dirigenze parleranno?

Quando si gioca Juventus-Fiorentina, dodicesima giornata Serie A

La partita tra Juventus-Fiorentina si disputerà sabato 6 novembre 2021 alle ore 18:00, all’Allianz Stadium di Torino. La scorsa stagione finì 0-3 per i Viola. Fu la prima sconfitta della gestione Andrea Pirlo.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Juventus Fiorentina in diretta tv e streaming

La partita tra Juventus-Fiorentina sarà visibile in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Dazn. Abbonati ora a DAZN: per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dell’Allianz Stadium di Torino. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.

Probabili formazioni: le scelte di Allegri e Italiano

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano