Spalletti, un dubbio a centrocampo in vista dell’Inter

Il Napoli è atteso dall’importante scontro in casa dell’Inter allo stadio Giuseppe Meazza nel pomeriggio di domani (ore 18). Il tecnico partenopeo Luciano Spalletti, grande ex della sfida, ha già in testa la formazione per affrontare i nerazzurri. L’allenatore toscano deve però sciogliere un dubbio importante a centrocampo.

Spalletti, tentazione Elmas sulla trequarti

Con Diego Demme e Matteo Politano risultati positivi al Covid e dunque indisponibili, Spalletti schiererà l’ormai canonico 4-2-3-1 con Ospina in porta, Rrahmani e Koulibaly (rientrante dalla squalifica) centrali di difesa, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni bassi, Zambo Anguissa e Fabian Ruiz in mediana e il terzetto Lozano-Zielinski-Insigne dietro alla punta centrale Osimhen. Recuperato anche Kostas Manolas in difesa. Il centrale greco partirà però comunque dalla panchina domani sera.

Spalletti sta pensando di lanciare Eljif Elmas dal primo minuto al centro della trequarti al posto di Zielinski; il macedone è infatti in grande spolvero ed è reduce da eccellenti prestazioni con la nazionale macedone, con la quale ha anche segnato una doppietta nell’ultima partita delle qualificazioni mondiali contro l’Islanda che è valsa ai macedoni l’approdo ai playoff. Il dubbio verrà sciolto probabilmente poco prima dell’inizio della gara. Per il resto, non dovrebbero esserci cambiamenti alla formazione tipo a meno di imprevisti dell’ultimo minuto.

Il tecnico di Certaldo, eletto allenatore del mese lo scorso ottobre, cercherà di sfatare il tabù della San Siro nerazzurra, un campo storicamente poco favorevole al Napoli (solo 9 vittorie, 17 pareggi e ben 49 sconfitte nei 76 precedenti milanesi in Serie A: è in assoluto il peggior ruolino azzurro contro una squadra del massimo campionato). L’ultimo successo napoletano in casa dell’Inter risale alla stagione 2016-17: risultato finale 0-1, gol decisivo dello spagnolo José Maria Callejon. Si tratta, peraltro, dell’ultima rete partenopea realizzata a San Siro contro i nerazzurri in Serie A.