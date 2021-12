Atalanta, in trasferta sei mostruosa: rendimento pazzesco della banda Gasp

Lo splendido successo ottenuto ieri in casa del Napoli (2-3) ha consolidato le ambizioni dell’Atalanta, ribadendo anche un dato di assoluta importanza: in trasferta i bergamaschi sono impeccabili. Il ruolino di marcia fuori casa della squadra di Gasperini è decisamente impressionante. Un avvertimento chiaro anche a Milan e Inter: la Dea fa sul serio, eccome.

Atalanta rullo compressore fuori casa: i numeri

Con la vittoria del Maradona, gli orobici hanno infatti raggiunto quota sette vittorie su otto trasferte fin qui disputate. L’altro risultato è il pareggio, tutt’altro che trascurabile, in casa dell’Inter a fine settembre (2-2). Numeri eloquenti che confermano quanto la squadra di Gasperini sia temibile e giochi a viso aperto su ogni campo. Tutto questo giocando sempre un calcio d’attacco. Come da tradizione, infatti, la produzione offensiva ha già raggiunto livelli altissimi a neanche metà stagione: fin qui 35 reti realizzate in 16 partite di campionato, alla pari con il Milan meno solo dell’Inter (39).

Sebbene Gasperini sia ben cauto a spegnere facili entusiasmi, risulta ben difficile ignorare lo status che ha ormai raggiunto l’Atalanta. Una squadra cresciuta esponenzialmente negli anni, passo dopo passo, grazie anche ad una società all’avanguardia e ad un settore giovanile florido. E che sembra avere le carte in regola per poter finalmente raccogliere, quest’anno, i frutti di quanto seminato.

Adesso la Dea è attesa da un altro appuntamento che può indirizzare in un senso o nell’altro la stagione: lo “spareggio” contro il Villarreal per la qualificazione agli ottavi di Champions League. La banda del Gasp potrà senz’altro contare sull’inesauribile supporto del Gewiss Stadium per entrare nelle migliori 16 del continente per la terza stagione consecutiva. Un traguardo che anni fa sarebbe parso inimmaginabile e che oggi sembra la normalità: basta questo per comprendere la grandezza del lavoro di Gasperini, di Percassi e dell’Atalanta.