Barella, multa dall’Inter per il rosso a Madrid

L’Inter multa Nicolò Barella. Il centrocampista dei nerazzurri e della Nazionale, espulso nella gara di ieri a Madrid contro il Real in Champions League per un fallo di reazione, paga il suo gesto con l’ammenda prevista dal regolamento interno del club meneghino.

Barella, rosso e multa

Il rosso rimediato dall’ex centrocampista del Cagliari nel secondo tempo ha reso ulteriormente in salita la strada per la squadra di Simone Inzaghi, già sotto 1-0 prima dell’espulsione. Dopo un contrasto piuttosto energico con il madridista Eder Militao, che gli rifilato uno spintone, Barella ha reagito mimando un pugno verso il difensore brasiliano del Real Madrid. L’arbitro tedesco Felix Brych ha dunque punito l’interista con il cartellino rosso.

Dopo la gara, poi persa per 2-0 dai nerazzurri in 10 (gol di Toni Kroos e Marco Asensio per gli spagnoli), Inzaghi ha sottolineato come Barella sia caduto in un “errore grave che ha condizionato la partita e il risultato” ed ha aggiunto che il centrocampista sardo si è immediatamente scusato con lui, con il suo staff e con i compagni di squadra. La vittoria di ieri sera ha permesso al Real Madrid di difendere il primo posto nel raggruppamento, mentre l’Inter, comunque già qualificata agli ottavi di finale prima del match, ha concluso il girone al secondo posto.

A causa dell’espulsione rimediata in Spagna, Barella salterà certamente almeno l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dal referto di Brych dipenderà invece l’eventuale squalifica per due giornate che gli farebbe saltare anche il ritorno degli ottavi. L’Inter si augura che la squalifica si limiti ad una sola giornata e dunque soltanto alla gara di andata. Lunedì 13 dicembre i nerazzurri conosceranno il proprio avversario degli ottavi di finale. Naturalmente, essendo arrivata seconda nel girone, l’Inter pescherà una squadra arrivata al primo posto nel suo raggruppamento.