Calciomercato: Inter prepara i colpi per rinforzare la rosa

La squadra funziona e sembra non abbia bisogno di nuovi giocatori, ma in vista di gennaio, Inzaghi e gli uomini mercato nerazzurri pensano a come rinforzare la rosa, anticipando le probabili problematiche che potrebbero presentarsi nei mesi decisivi della stagione.

I colpi di mercato

Ivan Perisic è in scadenza di contratto e la società vuole tutelarsi acquistando un laterale sinistro. Il croato difficilmente lascerà Milano a gennaio, ancora di più il fatto che il giocatore è diventato un titolare inamovibile. Il primo nome è Kostic dell’Eintrach Francoforte, affare non semplice, dato che il il serbo si muoverebbe a giugno, inoltre il club tedesco dovrebbe accettare un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Altri nomi seguiti sono Kurzawa e Abdou Diallo, nel Psg non hanno spazio e i nerazzurri sonderanno sicuramente entrambe le piste. Sul versante italiano un nome da tempo seguito da Marotta è Nandez del Cagliari, ma l’affare si concluderebbe solamente in caso di una cessione tra Vecino, Vidal e Sensi.

I colpi di giugno tra difesa ed attacco

Prende quota, per giugno, il nome di Luiz Felipe, in uscita dalla Lazio a parametro zero. Il difensore brasiliano è uno dei pupilli di Simone Inzaghi. Si cerca poi per l’estate un vice Dzeko: tra le diverse opzioni sembra spiccare quella di Gianluca Scamacca, la valutazione è di circa 30 milioni di Euro, a giugno se ne parlerà.