Covid, Salernitana-Udinese si giocherà? Ecco i dettagli

La situazione riguardo il Covid 19 si inizia ad riaffacciare sulla Serie A dopo aver colpito la Premier League. Infatti, in alcuni club del campionato italiano iniziano a spuntare alcuni casi di positività: proprio come è successo alla Salernitana (3 positivi nel gruppo squadra). In questi casi le possibilità sono due: posticipare il match oppure sperare che non ci siano altri positivi e quindi disputare il match. Queste due possibilità riguardano proprio il match della diciannovesima giornata di Serie A tra Udinese e Salernitana. Ecco di seguito i dettagli.

Udinese-Salernitana si gioca? I dettagli

Nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre la società granata, attraverso un comunicato stampa, ha comunicato la positività di due calciatori e un componente dello staff e aggiungendo che la squadra non partirà per Udine: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato“. Inoltre, ha aggiunto alcuni dettagli in caso di negatività del gruppo squadra e quindi di una possibile partenza per Udine: “A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore”. Poco dopo, ai microfoni di UdineseTV, il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto sapere che il match si giocherà e che la Salernitana partirà per Udine: “La Lega ci ha confermato che la partita contro la Salernitana si giocherà oggi alle 18:30 come da programma. La Salernitana ha prenotato un volo charter domani mattina per poter scendere regolarmente in campo. Questa è la novità e non ci saranno stravolgimenti”.