Dove vedere Juventus Genoa: diretta tv Sky e streaming Dazn

Dove vedere Juventus Genoa in tv. Dopo la vittoria per 0-2 in casa della Salernitana, la Juventus deve portare a due la sua striscia di vittorie in campionato. Il gap dalle prime della classifica è ampio e per i ragazzi di Massimiliano Allegri è vietato commettere ulteriori passi falsi. Di fronte avranno il nuovo Genoa di Shevchenko, chiamato al tosto compito di portare il Grifone alla salvezza.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Quando si gioca Juventus-Genoa, sedicesima giornata di Serie A

La partita tra Juventus-Genoa si disputerà domenica 5 dicembre alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino. La scorsa stagione finì 3-1 per i bianconeri grazie alle reti di Kulusevski, Morata e McKennie.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Juventus Genoa in diretta tv e streaming

La partita tra Juventus-Genoa sarà visibile in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Dazn. Abbonati ora a DAZN: per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura sulla pay tv satellitare Sky che, tra le 3 possibili partite di Serie A ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dell’Allianz Stadium di Torino. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO, il match sarà visibile in streaming anche su Tim Vision.