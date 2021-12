Fulmine a ciel sereno: arrestato il presidente Ferrero!

La Sampdoria non naviga in acque tranquille. Dopo la rovinosa sconfitta con la Lazio, definita dall’allenatore D’Aversa “Inguardabile e incommentabile” ora un terremoto si abbatte sulla presidenza: Ferrero arrestato dalla Guardia di Finanza per bancarotta. Da quanto traspare la società non è coinvolta nelle indagini ma la situazione è in continuo sviluppo.

Il presidente è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano mentre per altre cinque persone – risultano esserci la figlia e il nipote – sono scattati i domiciliari. Focus dell’indagine sarebbero i fallimenti delle società cinematografiche. Ferrero arrestato rappresenta per la Sampdoria un altro duro colpo a livello di immagine e gli scarsi risultati in campo non aiutano. La sconfitta interna per 1-3 contro la Lazio ha messo anche in dubbio il lavoro dell’allenatore D’Aversa. Si era parlato fin da subito di Stankovic, attuale tecnico della Stella Rossa, che aveva dato anche il benestare. La Stella Rossa, però, si è messa di traverso chiedendo il pagamento di un indennizzo, a quel punto D’Aversa è stato confermato in vista del derby contro il Genoa del già traballante Sheva.

L’altro nome che circola in queste ore è quello di Andrea Pirlo, ex tecnico della Juve, cercato in estate anche dal Sassuolo e dall’Udinese.