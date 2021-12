Samp: vicino l’esonero per D’Aversa

La Sampdoria perde – malamente – con la Lazio di Sarri. I doriani hanno raccolto solo 15 punti in 16 partite e la panchina di D’Aversa è a forte rischio. Il 3-1 subito in casa dai biancocelesti ha messo in mostra tutte le difficoltà della Samp: la squadra oggi è letteralmente crollata sotto i colpi dell’undici biancoceleste. Per sostituire D’Aversa, potrebbe arrivare alla Sampdoria Stankovic. L’ex calciatore neroazzurro, attuale tecnico della Stella Rossa, è sotto contratto con la squadra di Belgrado che non vorrebbe liberarlo. Ecco che D’Aversa potrebbe avere la sua ultima chance nel derby contro il Genoa – anche per Sheva situazione difficilissima dopo l’ennesima sconfitta.

“Purtroppo nel primo tempo abbiamo preso tre schiaffi e di questo mi prendo le mie responsabilità. Parlare del singolo però è inopportuno e ci tengo a sottolineare che la responsabilità è solo mia di questo primo tempo inguardabile e incommentabile. Non andiamo a cercare l’errore dei singoli, è stata una questione di atteggiamento: i gol ce li siamo fatti da soli.” queste le parole dell’allenatore della Sampdoria che parlando di un suo possibile esonero commenta “Queste voci circolano da circa un paio di mesi ma questi sono discorsi da rivolgere alla società. ”

Ad oggi sembrerebbe essere una corsa a due per sostituire D’Aversa: arriverebbe alla Sampdoria Stankovic o Pirlo.