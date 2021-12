Juventus, Allegri: “Contro il Cagliari sarà una partita delicata”

Tra gli obiettivi prima della sosta natalizia, per la Juventus di Massimiliano Allegri, c’è sicuramente quello di battere il Cagliari nel prossimo match di campionato, in programma domani 21 dicembre alle 20:45. Una gara che non vedrà ancora la presenza del fantasista Dybala, e che porterà il tecnico bianconero ad affidarsi nuovamente alla coppia d’attacco Morata-Kean.

“L’ultima gara dell’anno è delicata – ha affermato Allegri – perché sono tutti pronti a preparare regali e valigie per le vacanze. Se crediamo sia una partita facile, sbagliamo”. Una Juventus che non potrà di certo permettersi passi falsi, e che ritroverà gli stessi giocatori scesi in campo a Bologna. “De Sciglio e Bentancur stanno bene – continua il tecnico – devo valutare Cuadrado che è diffidato, Arthur che è appena rientrato e Locatelli che ha giocato tanto”.

Allegri in conferenza stampa su de Ligt: “Contro il Bologna ha fatto due interventi da grande difensore”

Durante il corso della conferenza stampa, Massimiliano Allegri afferma che il gruppo sta bene sia fisicamente che mentalmente. Non manca l’ottimismo e la voglia di mantenere l’equilibrio nonostante le difficoltà. Il tecnico inoltre si sofferma anche su alcuni giocatori, tra cui l’infortunato Dybala: “Questa mattina non si è allenato con la squadra, prendersi un rischio domani non avrebbe senso”. Su Kean invece Allegri si dichiara soddisfatto della sua prestazioni in campo nel match contro il Bologna.

Per quanto riguarda il mercato invece, inevitabile è il riferimento al difensore centrale Matthijs de Ligt. “Raiola ha detto che deve fare un altro passo? Sì, quello di far gol domani” e aggiunge che nel match contro il Bologna, il giocatore ha fatto due interventi da grande difensore. Infine, sui giocatori in scadenza, il tecnico bianconero afferma: “Non abbiamo deciso chi deve rimanere e chi deve andare via. Non ci sono assolutamente problemi sotto questo punto di vista”.