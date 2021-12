In vista della premiazione “Sportivo Piemontese dell’anno” dell’USSI, Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha commentato la situazione della Serie A e non solo. L’allenatore, nato a Durento (TO), è dal 2018 allenatore dell’Ungheria. Con la nazionale magiara Rossi ha stupito tutti e il suo nome era circolato per molte panchine di Serie A.

Parlando dell’Italia e della Serie A, Marco Rossi ha ammesso la sua nostalgia per il Belpaese: “La nostalgia quando vengo a Torino c’è, visto che vengo a trovare mia mamma e i miei fratelli. Non ho nostalgia per il calcio italiano però, lo seguo e conosco le vicissitudini soprattutto di Torino e Juventus, come la Sampdoria. Ci sono tanti tecnici bravi ed è un campionato veramente difficile. Per lo scudetto.. Arriveranno le prime quattro attuali fino in fondo e vedo tra le favorite l’Atalanta, una squadra particolare che ha raggiunto il massimo del rendimento nel girone di ritorno. Se farà così la vedo come una delle maggiori accreditate per la vittoria finale. Potrebbe ripetere quello che fu il miracolo del Verona.”

Infine, parlando della Juventus – a Torino sembrerebbe esserci tensione nell’ambiente per le questioni legate al caso plusvalenze – ha commentato così: “Credo che quest’anno non vincerà, ma penso che possa farcela. Sarà dura, è partita male e ha dei problemi che non conosciamo. C’è comunque Allegri, un allenatore molto bravo e per questo ci possiamo aspettare un ritorno dei bianconeri.“