L’esperienza di Shevchenko al Genoa non è iniziata nel migliore dei modi. Per l’allenatore ucraino le ultime partite hanno portato solo un punto e la situazione del Genoa inizia a preoccupare. I liguri sono attualmente 18esimi con soli 10 punti in 15 partite. A preoccupare è anche la fase difensiva con 29 reti subite, quasi due a partita. La sperata svolta non è arrivata e la sconfitta per 0-3 col Milan ha sottolineato tutte le difficoltà dei rossoblù.

Shevchenko al Genoa è arrivato dopo un ottimo europeo con l’Ucraina ed è la sua prima esperienza in Italia come allenatore. Nel post partita ha analizzato la sconfitta contro il Milan: “Il Milan veniva da due sconfitte di fila. Noi siamo partiti bene, ma abbiamo concesso un goal che ha cambiato i nostri piani. Il Milan è una squadra fisicamente molto forte, ti viene a prendere alto, pressano alti. Qualcosa abbiamo costruito, siamo stati anche sfortunati. Oggi è mancata la fortuna perché abbiamo provato a creare occasioni però anche gli avversari erano forti”.

A peggiorare la situazione l’infortunio di Rovella e il mancato recupero degli altri infortunati: “Rovella domani fa gli esami e vediamo. E’ stato sostituito subito, ha chiesto il cambio appena ha sentito il dolore. Purtroppo non ci sono buone notizie e non riusciamo a recuperare nessuno. Speriamo di non perdere altri giocatori.”