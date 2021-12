Tammy Abraham furioso su Instagram. L’inglese salterà l’Inter

Josè Mourinho e l’Inter si sfideranno sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico in una partita affascinante per tutto il carico emozionale: Tammy Abraham sarà il grande assente del match e si è sfogato su Instagram.

L’allenatore portoghese dovrà fare a meno del numero 9 giallorosso, che già diffidato, è stato ammonito durante la partita Bologna-Roma. L’ammonizione di Bologna gli farà saltare l’incontro con i nerazzurri.

Durante l’incontro pomeridiano la Roma ha sprecato troppo e ha giocato con troppa superficialità, mentre il Bologna ha sfruttato bene la sua unica occasione con un bel gol di Svanberg al 35′.

Abraham ha provato a sistemare il risultato, ma una punizione uscita fuori di poco, e una parata di Skorupski, gli hanno negato la rete del pareggio.

Tammy Abraham recrimina il giallo ricevuto sul suo profilo Instagram

Tammy Abraham non ci sta, e sui social recrimina: “I received a yellow card and miss the next game for this… when I was the one blocked and fouled”, che tradotto in lingua italiana significa: “Ho ricevuto un cartellino giallo e per questo motivo salterò la prossima partita… quando sono stato io a subire il fallo”.

Non ci sta l’attaccante inglese, e non ci stanno tutti i tifosi romanisti, che hanno fatto diventare virale su Twitter l’hashtag #Abraham. Alcuni fan della Roma definiscono l’ammonizione una barzelletta. In tendenza si leggono twitt che giudicano come “qualcosa di indecente” il giallo ad Abraham diffidato.

Tammy Abraham, ha ricevuto la sentenza dal Direttore di gara Luca Pairetto, a cui i tanti tifosi contrari alla scelta fatta accusano di “Giallo inventato”.

Un forfait pesante per Lo Special One, che non era privo di problemi nel reparto d’attacco. Infatti il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini è out per infortunio. Il numero 7 giallorosso ha evidenziato negli scorsi giorni, una lesione muscolare al quadricipite destro e dovrà stare fuori almeno fino a Natale. Pertanto, il suo rientro è previsto per il 2022.